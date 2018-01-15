На улице Железнодорожной в трехэтажном жилом доме произошел пожар
15 январь 2018, 22:42
15 января в 14.56 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Железнодорожной в городе Гусеве. В трёхэтажном многоквартирном доме на втором этаже в однокомнатной квартире в прихожей горел матрас.Теги: пожар
Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарной службы. Сотрудники службы провели работы по дымоудалению. Квартиру частично закоптило, был спасён 1 человек.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 в составе 8 человек и 2 единицы техники.
Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарной службы. Сотрудники службы провели работы по дымоудалению. Квартиру частично закоптило, был спасён 1 человек.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 в составе 8 человек и 2 единицы техники.
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