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На улице Железнодорожной в трехэтажном жилом доме произошел пожар

15 январь 2018, 22:42
На улице Железнодорожной в трехэтажном жилом доме произошел пожар
15 января в 14.56 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Железнодорожной в городе Гусеве. В трёхэтажном многоквартирном доме на втором этаже в однокомнатной квартире в прихожей горел матрас.

Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарной службы. Сотрудники службы провели работы по дымоудалению. Квартиру частично закоптило, был спасён 1 человек.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 в составе 8 человек и 2 единицы техники.
Теги: пожар
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