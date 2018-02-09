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«Сказала, что не хочет жить, и шагнула в воду»: в Гусеве пожарные вытащили из реки женщину

9 февраль 2018, 18:10
«Сказала, что не хочет жить, и шагнула в воду»: в Гусеве пожарные вытащили из реки женщину
В Гусеве в реку Писсу бросилась женщина, её спасли сотрудники пожарной части, расположенной поблизости. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы происшествия.

Инцидент произошёл около 14:00 возле моста через Писсу, рядом с пожарной частью №13. Свидетельницами происшествия стали ученицы школы №1, расположенной неподалёку. Девочки возвращались после уроков и заметили женщину лет пятидесяти, которая стояла на краю набережной.

«Она выглядела странно, будто была в прострации, — рассказала одна из школьниц. — Мы стали спрашивать, зачем она тут стоит и можем ли мы ей помочь. Но она молчала. Затем она сказала: «Я не хочу жить», — сделала несколько шагов и провалилась в воду под лёд. Я тут же набрала 112. Рядом, на другой стороне реки, находится пожарная часть. Мужчины оттуда увидели её и тут же поспешили ей на помощь. Они бросились в воду прямо в одежде».

По словам девочки, женщина барахталась в воде около пяти минут. Спасатели вытащили её на берег и накрыли куртками. Затем принесли одеяла, переложили женщину на лавочку. Она была в сознании, но очень бледная и продолжала кричать, что не хочет жить. Вскоре приехала скорая помощь и увезла пострадавшую в больницу.

Оперативно дозвониться до начальника пожарно-спасательной части №13 г. Гусева корреспонденту не удалось. Дежурный части пояснил, что в спасении утопающей участвовали четверо сотрудников.
Теги: МЧС
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Очевидец
# 1Очевидец
Пожарные притащили её в школу и оттуда повезли её в больницу на школьном автобусе.В скорой сказали что машин нет спасибо водителю школьного автобуса.
Вчера, 19:24   ЦитироватьОтветить7
Вот это да..
# 2Вот это да..
Очевидец, если то, что Вы написали это правда, то грош цена нашей скорой и ПОЗОР! А пожарным - благодарность и почёт!
Вчера, 19:38   ЦитироватьОтветить4
Я видел
# 3Я видел
Я видел пожарники прибежали с другой стороны и прыгнули в воду.Потащили на скамейку скорой не было.Они её на одеялах потом потащили в школу.Потом подъехал школьный автобус и они погрузили её туда и уехали.
Вчера, 19:59   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 4Житель
Молодцы мужики конечно. Но хотела б утопиться выбрала б безлюдное место. К сожалению много людей с нарушеной психикой сейчас. Подвергают опасности и свою жизнь и чужую. Еще и дети это видели всё...
Вчера, 20:24   ЦитироватьОтветить1
Гость Лена
# 5Гость Лена
Про скорую это правда,позвонили в неотложку и там сказали,что свободных машин нет,пришлось на школьном автобусе везти самим в больницу.стыд и позор.зае.....л уже этот бардак и когда же мы с колен встанем.
Вчера, 20:26   ЦитироватьОтветить2
Гость.
# 6Гость.
Еще на суицидников скорую отвлекать. В этот момент может реальная помощь людям понадобится, которые пока не хотят покидать этот бренный мир.
Да и не стоило спасать. Не хочет человек жить пусть отправляется на тот свет.
Вчера, 20:57   ЦитироватьОтветить2
Гость Александр
# 7Гость Александр
по статистике такие не останавливаются на достигнутом,если решили то добьются своего.
Вчера, 21:41   ЦитироватьОтветить0
Гость Ирина
# 8Гость Ирина
Гусев должен знать своих героев! Кто же эти ребята?
Вчера, 21:59   ЦитироватьОтветить1
Гость гость
# 9Гость гость
А как вы определяете кто тонет, суицидник или нормальный человек？
Вчера, 22:07   ЦитироватьОтветить2
Гость.
# 10Гость.
Гость гость,
Человек говорит "не хочу жить" и идет в воду в феврале месяце, а вам не понятно- это суицидник или человек решил искупнуться.
Вчера, 22:36   ЦитироватьОтветить1
ВзывающийКразуму
# 11ВзывающийКразуму
Бред несёте ! Тяжелая минута, когда жить не хочется, у каждого бывает... И каждый её переживает по своему ! А человек, на то он и человек, чтобы помочь другому в тяжелой ситуации .... Гость.,
Вчера, 22:36   ЦитироватьОтветить2

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