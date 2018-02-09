«Сказала, что не хочет жить, и шагнула в воду»: в Гусеве пожарные вытащили из реки женщину
9 февраль 2018, 18:10
В Гусеве в реку Писсу бросилась женщина, её спасли сотрудники пожарной части, расположенной поблизости. Об этом Клопс.Ru рассказали очевидцы происшествия.Теги: МЧС
Инцидент произошёл около 14:00 возле моста через Писсу, рядом с пожарной частью №13. Свидетельницами происшествия стали ученицы школы №1, расположенной неподалёку. Девочки возвращались после уроков и заметили женщину лет пятидесяти, которая стояла на краю набережной.
«Она выглядела странно, будто была в прострации, — рассказала одна из школьниц. — Мы стали спрашивать, зачем она тут стоит и можем ли мы ей помочь. Но она молчала. Затем она сказала: «Я не хочу жить», — сделала несколько шагов и провалилась в воду под лёд. Я тут же набрала 112. Рядом, на другой стороне реки, находится пожарная часть. Мужчины оттуда увидели её и тут же поспешили ей на помощь. Они бросились в воду прямо в одежде».
По словам девочки, женщина барахталась в воде около пяти минут. Спасатели вытащили её на берег и накрыли куртками. Затем принесли одеяла, переложили женщину на лавочку. Она была в сознании, но очень бледная и продолжала кричать, что не хочет жить. Вскоре приехала скорая помощь и увезла пострадавшую в больницу.
Оперативно дозвониться до начальника пожарно-спасательной части №13 г. Гусева корреспонденту не удалось. Дежурный части пояснил, что в спасении утопающей участвовали четверо сотрудников.
Инцидент произошёл около 14:00 возле моста через Писсу, рядом с пожарной частью №13. Свидетельницами происшествия стали ученицы школы №1, расположенной неподалёку. Девочки возвращались после уроков и заметили женщину лет пятидесяти, которая стояла на краю набережной.
«Она выглядела странно, будто была в прострации, — рассказала одна из школьниц. — Мы стали спрашивать, зачем она тут стоит и можем ли мы ей помочь. Но она молчала. Затем она сказала: «Я не хочу жить», — сделала несколько шагов и провалилась в воду под лёд. Я тут же набрала 112. Рядом, на другой стороне реки, находится пожарная часть. Мужчины оттуда увидели её и тут же поспешили ей на помощь. Они бросились в воду прямо в одежде».
По словам девочки, женщина барахталась в воде около пяти минут. Спасатели вытащили её на берег и накрыли куртками. Затем принесли одеяла, переложили женщину на лавочку. Она была в сознании, но очень бледная и продолжала кричать, что не хочет жить. Вскоре приехала скорая помощь и увезла пострадавшую в больницу.
Оперативно дозвониться до начальника пожарно-спасательной части №13 г. Гусева корреспонденту не удалось. Дежурный части пояснил, что в спасении утопающей участвовали четверо сотрудников.
676 просмотров | 11 комментариев