Контрактник из Гусевской части получил полгода условно за самоволку

9 февраль 2018, 19:08

В Калининградской области собранные военным следственным отделом СКР по Гусевскому гарнизону доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему по контракту, старшему наводчику минометного взвода войсковой части 90151, дислоцированной в городе Гусеве, рядовому Александру Александрову.



Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту).



В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что Александров в период с 31 января по 18 апреля 2017 г., желая отдохнуть от военной службы, без уважительных причин, не являлся к установленному регламентом служебному времени сроку на службу в войсковую часть 90151.



В период незаконного нахождения вне части Александров проводил время по своему усмотрению, проживая у своей девушки в городе Калининграде.



18 апреля 2017 г. Александров добровольно явился в войсковую часть 90151 и приступил к исполнению служебных обязанностей.



В ходе предварительного следствия и в суде Александров свою вину в совершении преступления признал полностью. При назначении наказания суд учел то, что он чистосердечно раскаялся, к уголовной ответственности привлекается впервые, ранее ни в чем предосудительном замечен не был.



Учитывая изложенное, приговором Калининградского гарнизонного военного суда Александру Александрову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно, с испытательным сроком в 1 год.

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