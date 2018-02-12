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В региональном управлении МЧС рассказали о том, как в Гусеве пожарные вытащили из реки женщину

12 февраль 2018, 13:15
В региональном управлении МЧС рассказали о том, как в Гусеве пожарные вытащили из реки женщину
Начальник районного отдела надзорной деятельности и профилактической работы и пожарные спасли женщину, провалившуюся под лед. Об этом инциденте мы уже писали ранее, а сегодня эту историю более подробно рассказали в пресс-службе управления МЧС России.

На прошлой неделе в Гусеве - небольшом городке Калининградской области, произошел инцидент. Человек провалился под лед. Случай, можно сказать, рядовой, если учитывать обычную человеческую беспечность вкупе с погодными условиями, которые наблюдаются в настоящее время в янтарном крае. То есть чередование положительных и отрицательных температур с устойчивой тенденцией к потеплению.

Происшествие было зафиксировано в непосредственной близости от пожарно-спасательной части №13 по охране Гусевского городского округа. Благодаря этому обстоятельству, а также решительным и самоотверженным действиям сотрудников МЧС и четкости работы Единого центра обработки экстренных вызовов «112» и Центра управления в кризисных ситуациях на этот раз самых печальных последствий удалось избежать.

Около двух часов дня в минувшую пятницу от учеников средней школы № 1 поступило сообщение. Дети возвращались домой с уроков и стали свидетелями, как пожилая женщина шагнула на лед реки Писсы в районе моста, соединяющего две части города. Сделав несколько шагов, бабушка провалилась в воду.

Очевидцем происшествия также стал начальник районного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Александр Морозов. По традиции, в это время он часто выходит на внутренний фасад части, чтобы встретить и проводить дочь-школьницу, которая по пути домой переходит упомянутый мост.

По словам начальника части, Дмитрия Костылева, происшествия на льду в этом районе города – не редкость. Они случаются с примерной периодичностью раз в три года, поэтому зимой дежурный караул части потенциально готов к таким событиям. Под рукой у пожарных всегда багор и веревка. А действия по спасению тонущих отработаны до автоматизма.

На этот раз так же был объявлен экстренный сбор личного состава. Под звон дежурного звонка пожарные с багром и лестницей, ринулись на помощь женщине. Их опередил Александр Морозов. У полыньи он оказался первым и, не раздумывая долго и даже не глядя на товарищей, отдал короткую команду: «Багор!». И тут же, протянув руку и вцепившись в инструмент, решительно прыгнул в холодную воду, увлекая страхующих его помощников – командира отделения и начальника караула за собой.

Надо заметить, что глубина реки в этом месте была около полутора метров. Вроде бы это немного, но ослабевшую и успевшую замерзнуть пожилую женщину, одежда которой уже начинала напитываться водой, сносило течением. Выбраться на лед и доползти до берега самостоятельно она бы уже не смогла. Именно рослый Морозов, в молодости - отличник по пожарно-прикладному спорту, буквально вытолкал пострадавшую на поверхность льда. После чего вместе с товарищами дотащил ее до берега, где ее укутали шерстяными одеялами, а затем передали медикам.

Эта история закончилась хорошо, только потому, что сотрудники МЧС всегда готовы прийти на помощь, их не пугает холодная вода и риск для собственного здоровья и даже жизни. Те, кто долгие годы отдал службе в пожарной охране, привыкли думать и оценивать обстановку мгновенно и также действовать, в нештатной ситуации всегда выбирая наиболее рациональное решение.
Теги: пожар
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Комфорт-мебель
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Житель
# 1Житель
Не пойму она чисто случайно провалилась? Или как писали это суецид?
Сегодня, 14:34   ЦитироватьОтветить0
свидетель
# 2свидетель
Все приукрашено-не было такого.Она была в метре от берега.Пожарники залезли в воду по пояс и вытянули на берег.
Сегодня, 14:52   ЦитироватьОтветить1
Я
# 3Я
Начальник взял всю славу на себя. Герой-скромняга.
Сегодня, 14:58   ЦитироватьОтветить3

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