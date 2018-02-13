«ГТРК «Калининград»: в Гусеве пожилая женщина бросилась в реку после ссоры с мужем
13 февраль 2018, 10:07
В Гусеве пожилая женщина пыталась свести счеты с жизнью после ссоры с мужем. Пенсионерка на глазах детей бросилась в реку. Благо, школьники вовремя позвали на помощь спасателей. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».МЧС
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Рядом с рекой находится школа №1. Странное поведение женщины заметили ученики, которые выбежали на переменку. Женщина подошла к реке и неожиданно прыгнула в воду.
Пожарно-спасательная часть №13 находится на противоположном берегу Писсы. Реакция караула на крики детей о помощи была незамедлительной.
Дмитрий Костылев, начальник пожарно-спасательной части №13:
— Ребята багры схватили, верёвку. Морозов впереди бежит. Река довольно быстрая, до конца не замёрзла, лёд только около берега. Спустились с моста, быстро к реке, а из воды одна голова торчит. Но, в воду и сиганул отсюда.
Дмитрий Костылев, начальник пожарно-спасательной части №13:
— Её трясло от охлаждения, лицо красное, она практически говорить не могла. Говорила, заикаясь, отнесли в школу и там уже полегче, начала нормальными фразами разговаривать. Ввиду семейных обстоятельств, с мужем они не поладили, обидел он её словесно, вот в пылу чувств бросилась в воду.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Семейные дрязги могут привести к непоправимому. Если бы не самоотверженность спасателей, женщина наверняка утонула бы в реке Писсе.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Рядом с рекой находится школа №1. Странное поведение женщины заметили ученики, которые выбежали на переменку. Женщина подошла к реке и неожиданно прыгнула в воду.
Пожарно-спасательная часть №13 находится на противоположном берегу Писсы. Реакция караула на крики детей о помощи была незамедлительной.
Дмитрий Костылев, начальник пожарно-спасательной части №13:
— Ребята багры схватили, верёвку. Морозов впереди бежит. Река довольно быстрая, до конца не замёрзла, лёд только около берега. Спустились с моста, быстро к реке, а из воды одна голова торчит. Но, в воду и сиганул отсюда.
Дмитрий Костылев, начальник пожарно-спасательной части №13:
— Её трясло от охлаждения, лицо красное, она практически говорить не могла. Говорила, заикаясь, отнесли в школу и там уже полегче, начала нормальными фразами разговаривать. Ввиду семейных обстоятельств, с мужем они не поладили, обидел он её словесно, вот в пылу чувств бросилась в воду.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Семейные дрязги могут привести к непоправимому. Если бы не самоотверженность спасателей, женщина наверняка утонула бы в реке Писсе.
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