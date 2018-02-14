Гусевский суд взыскал с жительницы города около 40 тыс руб, ударившей свою знакомую

14 февраль 2018, 19:52

В Гусевский городской суд обратилась женщина с иском о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда. В обоснование своих требований истица указала, что в мае 2017 года в городе Гусеве Калининградской области ответчица ударила истицу кулаком в поясницу. После случившегося истица обратилась с заявлением в полицию, а также ей потребовалась медицинская помощь. Об этом рассказали в пресс-службе городского суда.



В период амбулаторного лечения пострадавшая была вынуждена приобретать лекарства и нести расходы по оплате медицинского освидетельствования.



Постановлением мирового судьи 1-го судебного участка Гусевского района Калининградский области ответчица была привлечена к административной ответственности по ст. 6.1.1. КоАП РФ (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль).



Обращаясь в суд, истица указала, что в результате неправомерных действий ей был причинен моральный вред. При этом пострадавшая пояснила, что ранее она проходила лечение в связи с компрессионным переломом в области поясничного отдела позвоночника. И ответчица нанесла удар в травмированную область позвоночника. Из-за вновь полученной травмы она была вынуждена длительное время проходить амбулаторное и стационарное лечение.



Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.



Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.



В силу п. 1 ст. 1085 ГК РФ при причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежат, в том числе, расходы на приобретение лекарств.



На основании представленных доказательств, суд пришел к выводу, что в результате действий ответчицы истице был причинен моральный вред, который подлежит компенсации.



Гусевский городской суд взыскал с ответчицы в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей, расходы по оплате юридических услуг — 20 300 рублей, расходы на приобретение лекарственных средств — 2 128 рублей 80 копеек, расходы на проведение судебно-медицинского освидетельствования — 2 230 рублей, расходы по оплате государственной пошлины — 300 рублей, всего — 39 958 рублей 80 копеек.



Решение не вступило в законную силу.

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