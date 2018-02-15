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На улице Железнодорожной водитель «Фольксвагена» сбил 59-летнюю женщину

15 февраль 2018, 13:21
За сутки в Калининградской области сбили четверых пешеходов, одного из них Гусеве. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Наезд произошел 14 февраля в 7:50 на улице Железнодорожной. 36-летний водитель автомобиля «Фольксваген гольф» сбил 59-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы.
авария
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Водитель фольксвагена сбил двух пешеходов на пешеходном переходе
Водитель фольксвагена сбил двух пешеходов на пешеходном переходе
Я
# 1Я
Это уже вообще беспредел...эту дорогу не перейти.пересечение улиц суворова и достоевского там хоть что делай летят как сумасшедшие...никто никогда не остановится....так и хочется в догонку кирпич кинуть...уроды....
Сегодня, 14:56   ЦитироватьОтветить3
Гость водитель
# 2Гость водитель
Уверен на днях установят лежачие полицейские.У нас где собьют кого-то, там и сразу же устанавливают. На Утегенова просим хотя бы знаки 40 установить, или будем ждать похожей ситуации.
Сегодня, 15:08   ЦитироватьОтветить0
я
# 3я
Цитата: Гость водитель
Уверен на днях установят лежачие полицейские.У нас где собьют кого-то, там и сразу же устанавливают. На Утегенова просим хотя бы знаки 40 установить, или будем ждать похожей ситуации.

Там стоит знак 40.
Сегодня, 15:11   ЦитироватьОтветить0
Житель
# 4Житель
Я удивляюсь как похожего (не дай бог конечно) на улице Советской не случилось! Тут безголовые военные, да и не только военные, не едут,-летают!
Сегодня, 15:17   ЦитироватьОтветить0
Я
# 5Я
Обращалась в администрацию с просьбой установить барьеры. Прислали отказ в связи с не аварийностью участка, не положено там ставить. Видимо дождались.
Сегодня, 15:54   ЦитироватьОтветить0
Прохожий
# 6Прохожий
А о водителях, которые по роду свой деятельности(таксисты, водители городских автобусов и др.) в течение дня по многу раз пользуются дорогами с лежачими полицейскими кто-нибудь подумал? Они целыми днями даже на самой низкой скорости постоянно "прыгают" .
Сегодня, 16:16   ЦитироватьОтветить0

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