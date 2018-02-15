На улице Железнодорожной водитель «Фольксвагена» сбил 59-летнюю женщину

15 февраль 2018, 13:21

За сутки в Калининградской области сбили четверых пешеходов, одного из них Гусеве. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе регионального УМВД.



Наезд произошел 14 февраля в 7:50 на улице Железнодорожной. 36-летний водитель автомобиля «Фольксваген гольф» сбил 59-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы.

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