Полицейские задержали злоумышленника, открыто похитившего велосипед у жителя Гусева

16 февраль 2018, 10:47

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» поступило заявление от 44-летнего местного жителя о грабеже. Как рассказал полицейским потерпевший, в 06.00 он спешил на работу на своем велосипеде. На окраине города Гусева к нему обратился нетрезвый прохожий, который спросил, как проехать в центр. Мужчина подсказал молодому человеку дорогу, после чего последний потребовал отдать ему велосипед. Получив отказ, незнакомец ударил велосипедиста в лицо и силой отобрал у него двухколесный транспорт, после чего скрылся.



Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых изучили предполагаемый маршрут движения подозреваемого, разыскали очевидцев того, как злоумышленник передвигался по городу на похищенном велосипеде. В результате работы полицейские установили личность и местонахождение похитителя и задержали его. Им оказался ранее не судимый 19-летний житель одного из регионов России, приехавший в Калининградскую область по личной необходимости. Как пояснил задержанный, похищенный велосипед он выбросил в придорожную канаву, после того как попользовался им.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж с применением насилия». Максимальное наказание по данной статье — 7 лет лишения свободы. Оперуполномоченные уголовного розыска устанавливают местонахождение пропавшего имущества.

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