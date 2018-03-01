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Военнослужащий из Гусева оштрафован на 11 тыс руб за взятку офицеру

1 марта 2018, 12:46
Военнослужащий из Гусева оштрафован на 11 тыс руб за взятку офицеру
За дачу взятки офицеру военнослужащий по контракту войсковой части 90151, дислоцированной в Гусеве, рядовой Валентин Тузов приговором Балтийского гарнизонного военного суда оштрафован на 11 тыс. руб. Об этом пишет «Русский Запад», ссылаясь на следователя по особо важным делам военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому флоту майора юстиции Е. В. Лифер.

Установлено, что 1 сентября 2016 года контрактник, находясь на военном полигоне «Павенково» в Правдинском районе передал своему офицеру взятку в размере 3 тыс. руб. за предоставление отдыха с 2 по 4 сентября.

Точно таким же образом 16 сентября 2016 года Валентин Тузов вновь передал офицеру Сорокину 3 тыс. руб. за предоставление увольнения с 16 по 18 сентября.

При назначении наказания суд учел, что Тузов преступление совершил впервые, ранее ни в чем предосудительном замечен не был, чистосердечно раскаивался в содеянном, по службе характеризуется положительно.
военные взятка
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Зритель
# 1Зритель
Неплохие расценки.. А офицера повысили, за предпринимательскую жилку?! ))
Сегодня, 14:32   ЦитироватьОтветить2
Гость Дмитрий
# 2Гость Дмитрий
Штраф дали 220 тысяч и уволили
Сегодня, 18:32   ЦитироватьОтветить0

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