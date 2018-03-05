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Информационный сайт города Гусева

Наезд на двух школьниц на ул. Зои Космодемьянской совершил 80-летний водитель автомобиля «ВАЗ»

5 марта 2018, 12:36
Несколько дней назад госавтоинспекция обратилась с просьбой к очевидцам и свидетелям, располагающими сведениями об автопроисшествии, которое произошло 3 марта в 8:40 на улице Зои Космодемьянской, в результате которого пострадали две несовершеннолетние девочки 14 и 15 лет.

Ведомство сообщало, что водитель допустил наезд на двух несовершеннолетних девочек, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся и его личность не установлена.

Сегодня в сводке о дорожно-транспортных происшествий регионального УМВД сообщается, что виновник данной аварии установлен, им является 80-летний водитель автомобиля «ВАЗ».

В ходе проверки, сотрудники ГИБДД, изучив запись с камеры видеонаблюдения, провели мероприятия по розыску нарушителя. Обнаружив в одном из дворов автомобиль «ВАЗ», зафиксированный камерой АПК «Безопасный город», инспекторы путем поквартирного обхода, установили владельца транспортного средства.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося и причины, по которым водитель покинул место ДТП.
авария
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Новость отредактирована Сегодня, 13:46
Причина: Дополнено
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Житель
# 1Житель
На кол его посадить.....
Сегодня, 13:33   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 2Гость.
Житель,
Ездить на продукции отечественного автопрома уже наказание. Причем похлеще, чем посадить на кол.
Сегодня, 18:42   ЦитироватьОтветить0

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