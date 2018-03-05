Несколько дней назад госавтоинспекция обратилась с просьбой к очевидцам и свидетелям, располагающими сведениями об автопроисшествии, которое произошло 3 марта в 8:40 на улице Зои Космодемьянской, в результате которого пострадали две несовершеннолетние девочки 14 и 15 лет.
Ведомство сообщало, что водитель допустил наезд на двух несовершеннолетних девочек, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся и его личность не установлена.
Сегодня в сводке о дорожно-транспортных происшествий регионального УМВД сообщается, что виновник данной аварии установлен, им является 80-летний водитель автомобиля «ВАЗ».
В ходе проверки, сотрудники ГИБДД, изучив запись с камеры видеонаблюдения, провели мероприятия по розыску нарушителя. Обнаружив в одном из дворов автомобиль «ВАЗ», зафиксированный камерой АПК «Безопасный город», инспекторы путем поквартирного обхода, установили владельца транспортного средства.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося и причины, по которым водитель покинул место ДТП.
Наезд на двух школьниц на ул. Зои Космодемьянской совершил 80-летний водитель автомобиля «ВАЗ»
5 марта 2018, 12:36авария
579 просмотров | 2 комментарияНовость отредактирована Сегодня, 13:46
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