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Информационный сайт города Гусева

Полиция Гусевского района продолжает поиски Николая Колесникова, скрывшегося от суда

5 марта 2018, 18:30
Межмуниципальный отдел МВД России «Гусевский» продолжает розыск Колесникова Николая Ивановича, 1956 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством».

Мужчина, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, скрывается от мирового суда города Гусева. По оперативным данным, он может находиться в Гурьевском районе или в городе Калининграде.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы седые, стрижка короткая, хромает, татуировка на левом плече в виде эмблемы «ВДВ», на правом плече — в виде черепа и кинжала.

Если вам что-либо известно о местонахождении Николая Колесникова, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8(4012)552-605, 8(40143) — 3-32-81, 3-24-10, 01 или 112.
розыск убийство
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