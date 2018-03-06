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Информационный сайт города Гусева

Военнослужащий из Гусева получил один год условно за самоволку

6 марта 2018, 13:41
Военнослужащий из Гусева получил один год условно за самоволку
В Калининградской области собранные военным следственным отделом СКР по Гусевскому гарнизону доказательства, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему по контракту, наводчику боевой машины войсковой части 90151, дислоцированной в городе Гусеве, рядовому запаса Сергею Бридуну.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту).

В ходе предварительного следствия и в суде установлено, что Бридун, желая временно уклониться от прохождения военной службы, в период с 25 июля по 28 сентября 2017 года совершил самовольное оставление места службы — лагерного сбора войсковой части 90151 на полигоне «Павенково» в Правдинском районе Калининградской области.

В период незаконного нахождения вне места службы Бридун проживал по месту своего жительства, проводил время по своему усмотрению, в правоохранительные органы и органы военного управления по поводу продолжения службы не обращался.

28 сентября 2017 г. Бридун добровольно явился в военную прокуратуру Гусевского гарнизона.

В ходе предварительного следствия и в суде Бридун свою вину в совершении преступления признал полностью.

При назначении наказания суд учел, что Бридун совершил явку с повинной, наличие у него малолетнего ребенка, а также раскаяние в содеянном.

Учитывая изложенное, приговором Калининградского гарнизонного военного суда Сергею Бридуну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком в 1 год.
военные самоволка
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