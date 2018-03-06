Полицейские в Гусеве раскрыли мошенничество, совершенное под предлогом снятия сглаза

6 марта 2018, 20:10

Участковые уполномоченные межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» установили причастность 54-летней горожанки к совершению мошеннических действий. По предварительным данным, к женщине обратилась 50-летняя жительница Калининграда с просьбой провести «ритуал» очищения от порчи и сглаза.



Злоумышленница убедила потерпевшую для успеха процедуры отдать ей все имеющиеся золотые изделия: 2 браслета, 5 колец и цепочку, общей стоимостью свыше 65 тысяч рублей. Спустя некоторое время женщина, поняв, что ее обманули, попыталась вернуть ювелирные украшения, однако лже-гадалка отказалась возвращать чужое имущество.



«Таинственная наставница для процедуры очищения потребовала передать ей золотые изделия, акцентируя внимание на том, что иначе ритуал пойдет нештатно. 50-летняя гостья послушно передала гадалке свои драгоценности, которые спустя время полицейские нашли в одном из ломбардов области, а полученные за них деньги пошли колдунье на жизнь. В данном случае, грустные последствия снятия сглаза закончились возбуждением уголовного дела по статье „мошенничество“, которая предусматривает до 5-ти лет лишения свободы, поэтому всем милым дамам убедительно советуем не доверять мало знакомым людям, тем более с якобы магическими способностями», — сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

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