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Информационный сайт города Гусева

Полицейские в Гусеве раскрыли мошенничество, совершенное под предлогом снятия сглаза

6 марта 2018, 20:10
Участковые уполномоченные межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» установили причастность 54-летней горожанки к совершению мошеннических действий. По предварительным данным, к женщине обратилась 50-летняя жительница Калининграда с просьбой провести «ритуал» очищения от порчи и сглаза.

Злоумышленница убедила потерпевшую для успеха процедуры отдать ей все имеющиеся золотые изделия: 2 браслета, 5 колец и цепочку, общей стоимостью свыше 65 тысяч рублей. Спустя некоторое время женщина, поняв, что ее обманули, попыталась вернуть ювелирные украшения, однако лже-гадалка отказалась возвращать чужое имущество.

«Таинственная наставница для процедуры очищения потребовала передать ей золотые изделия, акцентируя внимание на том, что иначе ритуал пойдет нештатно. 50-летняя гостья послушно передала гадалке свои драгоценности, которые спустя время полицейские нашли в одном из ломбардов области, а полученные за них деньги пошли колдунье на жизнь. В данном случае, грустные последствия снятия сглаза закончились возбуждением уголовного дела по статье „мошенничество“, которая предусматривает до 5-ти лет лишения свободы, поэтому всем милым дамам убедительно советуем не доверять мало знакомым людям, тем более с якобы магическими способностями», — сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.
мошеничество полиция
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
мда,а Светалана (Поставничая) все такая же..красотка.(просто легкий мякияЖ,а прошло 18 лет).....
Вчера, 20:14   ЦитироватьОтветить0
Гость Андрей
# 2Гость Андрей
Эта гадалка объявления давала в местной газете неоднократно. Снимала порчу, сглаз.
Вчера, 21:03   ЦитироватьОтветить0
Гадалк
# 3Гадалк
Мне очень интересен вот этот момент: "Спустя некоторое время женщина, поняв, что ее обманули, попыталась вернуть ювелирные украшения"
Это как? Т.е. она не почувствовала что порча ушла? Какой эффект она ожидала?
Любые подобные действия (гадание, снятие порчи) имеют скорее психологический эффект. Т.е. гадалка играет роль психолога и деньги ей отдают добровольно. Другое дело если "гадалка" пообещала типа "ты мне сегодня 1000 рублей, а завтра у тебя будет 2000" и вот настало "завтра", а 2000 не появились. Поэтому не вижу тут мошеннической схемы. Если вы пришли к платному доктору и он вас не вылечил это вовсе не означает что он мошенник.
Сегодня, 00:52   ЦитироватьОтветить1

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