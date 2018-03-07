В Гусеве полицейские раскрыли мошенничество, совершенное с использованием сервиса микрозаймов

7 марта 2018, 11:53

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» поступило сообщение от жительницы районного центра о том, что в отношении ее несовершеннолетнего сына было совершено мошенничество. Женщина рассказала, что злоумышленник путем злоупотребления доверием похитил у 17-летнего парня 9 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска провели проверку, в ходе которой восстановили картину произошедшего, а также задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее судимый житель Калининграда.



«По предварительным данным, злоумышленник, подойдя к подростку на улице, попросил его мобильный телефон, чтобы якобы получить денежный перевод. С использованием комбинации цифр прохожий воспользовался услугой сотового оператора по получению микрозайма. Когда деньги поступили на счет, мужчина попросил юношу перечислить сумму ему на электронный кошелек. При этом владелец гаджета не подозревал, что переводит незнакомцу деньги, взятые в кредит им самим», — сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.



О том, что его обманули, подросток понял, когда в конце месяца обнаружил на своем счету задолженность по кредиту на сумму 9 000 рублей.



Следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с причинением значительного ущерба потерпевшему». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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