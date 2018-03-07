Полиция Гусевского района разыскивает Александра Игнатова, скрывшегося от суда

7 марта 2018, 13:07

Межмуниципальным отделом МВД России «Гусевский» разыскивается Игнатов Александр Николаевич, 1977 года рождения, уроженец города Озерск Калининградской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и скрывается от мирового суда города Гусева. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Приметы разыскиваемого: на вид 40-45 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы рыжие коротко стриженные, имеется лобная залысина, на левой руке татуировка в виде орнамента, на левом предплечье в виде узора.



Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Игнатова, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8(40143) 3-24-10, 3-32-81.

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