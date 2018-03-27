Полиция Гусева продолжает поиски скрывшегося от следствия Кантэ Андрея Артуровича

27 марта 2018, 17:57

Межмуниципальный отдел МВД России «Гусевский» продолжает поиски Кантэ Андрея Артуровича, 1962 года рождения, который фактически проживал в поселке Дорожный Гурьевского района.



Мужчина подозревается в совершении преступления против общественной безопасности. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако Андрей Артурович Кантэ скрывается от следственных органов.



Приметы: на вид 50 лет, рост 163-167 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы темные, стрижка короткая.



Предположительно может осуществлять трудовую деятельность в строительных организациях регионов России.



Если Вам что-либо известно о местонахождении Кантэ Андрея Артуровича, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-24-10, 02 или 102.



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