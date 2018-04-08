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В садовом товариществе «Дружба» полностью сгорела деревянная хозяйственная постройка

8 апреля 2018, 11:37
В садовом товариществе «Дружба» полностью сгорела деревянная хозяйственная постройка
7 апреля в 20.47 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе «Дружба» в городе Гусеве. Полностью сгорела деревянная одноэтажная хозяйственная постройка размерами 4×6 м.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 5 человек и 2 единиц техники.

Пострадавших нет.
пожар
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