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Рядовой из Гусева три недели отлынивал от службы

16 апреля 2018, 11:26
Рядовой из Гусева три недели отлынивал от службы
Калининградский гарнизонный суд приговорил рядового-контрактника Юрия Минелгу к 80 часам обязательных работ.

Как сообщил «Русскому Западу» руководитель отдела обеспечения деятельности военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому флоту полковник юстиции А. С. Истомин (пресс-релиз), военнослужащий войсковой части 90151 в Гусеве Калининградской области ушёл со службы 26 ноября 2016 года, а вернулся обратно только 17 декабря, но того же года. Следователям она сказал, что просто жил у себя дома. На службу, по данным суда, он вернулся самостоятельно.

В связи с раскаянием и признанием вины суд не стал его сурово наказывать. Он так и остался служить.
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