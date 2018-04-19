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Старший лейтенант из Гусева оштрафован на 30 тыс руб за служебный подлог

19 апреля 2018, 12:05
Старший лейтенант из Гусева оштрафован на 30 тыс руб за служебный подлог
Постановлением Калининградского гарнизонного военного суда военнослужащий по контракту войсковой части 90151, дислоцированной в Гусеве, старший лейтенант Денис Круглов оштрафован на 30 тыс. руб. за служебный подлог. Об этом «Русскому Западу» сообщил руководитель отдела обеспечения деятельности военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Балтийскому флоту полковник юстиции А. С. Истомин.

Установлено, что военнослужащий исполнял обязанности командира 3 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона воинской части 90151 в период с 12 апреля по 1 июня 2017 года. Круглов, желая избежать ответственности за низкую дисциплину в роте с лишением дополнительного материального стимулирования, решил повысить подчиненных в званиях. Незаконно.

В официальные документы — военные билеты военнослужащих, проходящих военную службу по призыву — старший лейтенант внес заведомо ложные сведения о присвоении тем очередных воинских званий и заверил соответствующие записи гербовой печатью.
военные
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Костя Фоменко
# 1Костя Фоменко
Вы вкуpcе чтo тeпepь что бы привeсти тeлo в пoрядок и подкачаться нe oбязатeльно хoдить в тpeнажopку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoтoрый нaкaчал тeлo дoмa с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;)Вoт cами пoчитайтe --- http://tok.pw/blogs
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