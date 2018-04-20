Житель Гусева остался без денег, продав автомобиль мошеннику

20 апреля 2018, 12:24

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» обратился 68-летний пенсионер с заявлением о мошенничестве. Как рассказал потерпевший полицейским, он продал свой автомобиль жителю Полесского района за 50 тысяч рублей. Покупатель забрал транспортное средство, но попросил повременить с оплатой. Спустя оговоренный срок мужчина так и не передал бывшему владельцу денежные средства, более того стал отрицать, что заключал с пенсионером какие-либо соглашения.



Сотрудники уголовного розыска провели проверку, в ходе которой сведения, изложенные в заявлении, подтвердились. Полицейские назначили экспертизу договора купли-продажи, по результатам которой выяснили, что подпись принадлежит покупателю. Кроме того, оперуполномоченные нашли свидетелей, которые подтвердили, что мужчина покупал автомобиль у потерпевшего. Сам пенсионер опознал в подозреваемом своего обидчика.



В отношении 29-летнего ранее судимого задержанного следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальная санкция по данной статье — 5 лет лишения свободы. В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение похищенного автомобиля.

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