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В Гусеве полицейские задержали за кражу велосипеда 49-летнего мужчину

23 апреля 2018, 18:02
В Гусеве полицейские задержали за кражу велосипеда 49-летнего мужчину
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» обратился 20-летний местный житель. Парень сообщил полицейским, что от бара, расположенного на улице Толстого, пропал его велосипед. Ущерб составил почти 10 000 рублей.

По данному заявлению участковые уполномоченные полиции начали проверку, в ходе которой установили, что похищенное транспортное средство не было закреплено противоугонным устройством. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что к краже причастен 49-летний местный житель. Похищенное имущество изъято у злоумышленника и возвращено законному владельцу.

Дознавателями в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полиция призывает жителей Калининграда и области более внимательно относиться к сохранности своего имущества. На улицах велосипеды должны храниться оборудованными надежными противоугонным устройствами и парковочными тросами! Не оставляйте без присмотра велосипеды в подъездах жилых домов. Берегите своё имущество!
кража полиция
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Роман Валентинович
# 1Роман Валентинович
Почему никогда не пишут Фамилии этих петухов опущенных?
Вчера, 21:38   ЦитироватьОтветить0
Я
# 2Я
Роман Валентинович,
Так человек ещё не осужден, а вы его уже записали в преступники. Будет суд, вот там на сайте суда и узнаете ФИО героя и насколько он виноват.
Вчера, 23:10   ЦитироватьОтветить1

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