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Информационный сайт города Гусева

За минувшие сутки в Гусевском округе зарегистрировано два ДТП, есть пострадавшие

1 мая 2018, 12:55
За минувшие сутки в Гусевском округе зарегистрировано два ДТП, есть пострадавшие
30 апреля на территории Гусевского городского округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека.

В 18 часов 35 минут на автодороге «Советск — Гусев» 62-летний водитель автомобиля «Ауди» не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом права проезда и совершил столкновение с автомобилем «МАН». В результате ДТП водитель «Ауди» получил травмы и доставлен в больницу.

В 7 часов на 113 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой» 26-летний водитель автомобиля «Форд» неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет. В результате ДТП водитель «Форда» получил травмы.
авария
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