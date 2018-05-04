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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве полицейские задержали мужчину за кражу мобильного телефона из торгового центра

4 мая 2018, 18:08
В Гусеве полицейские задержали мужчину за кражу мобильного телефона из торгового центра
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» с заявлением о краже обратилась продавец одного из магазинов торгового центра на улице Московской. Девушка сообщила полицейским, что из торгового павильона неизвестный похитил мобильный телефон стоимостью 12 000 рублей.

Сотрудники полиции начали проверку по данному заявлению. В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний местный житель, у которого изъят похищенный гаджет.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
кража полиция
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