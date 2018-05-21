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Под Гусевом грузовой поезд задавил 86-летнюю женщину, лежавшую между рельсами

21 мая 2018, 14:21
Под Гусевом грузовой поезд задавил 86-летнюю женщину, лежавшую между рельсами
В Калининградской области рядом с Гусевом грузовой поезд задавил 86-летнюю местную жительницу. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона.

Инцидент произошёл в пятницу, 18 мая, около 18:30, однако известно о нём стало только сейчас. На 86-летнюю пенсионерку наехал грузовой поезд. Женщина скончалась на месте происшествия — прибывшие медики констатировали смерть.

В пресс-службе КЖД данную информацию подтвердили, пояснив, что трагедия произошла на перегоне за Гусевом, неподалёку от дачного массива между посёлками Подгоровка и Первомайский.

«Машинист грузового поезда увидел, что в колее между путями лежит женщина. Он применил режим экстренного торможения, однако наезда на человека избежать не удалось. Как пенсионерка оказалась на путях — сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов», — пояснили в пресс-службе Калининградской железной дороги.
железнодорожные пути
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