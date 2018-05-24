Гусевский суд решил взыскать 100 тысяч рублей с местного жителя за избиение незнакомца в баре

24 мая 2018, 16:32

В Гусевский городской суд обратился мужчина с иском о взыскании компенсации морального вреда. В обоснование своих требований истец указал, что в июле 2017 года в одном из баров Гусева он заступился за человека из своей компании, ответчик же напал на него сзади и стал избивать. После произошедшего, когда истец направлялся домой, к нему снова приблизился ответчик и нанес несколько ударов кулаком в лицо. От этих ударов истец упал и потерял сознание.



В результате случившегося мужчине был причинен вред здоровью средней тяжести, он длительное время находился на лечении.



Приговором мирового судьи 2-го судебного участка Гусевского района Калининградский области обвиняемый осужден по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 настоящего Кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья), и ему назначено наказание в виде ограничения свободы.



Обращаясь в суд, истец указал, что в результате неправомерных действий обвиняемого ему был причинен моральный вред, он до настоящего времени продолжает испытывать боль и чувство дискомфорта, ему предстоит дальнейшее лечение.



Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.



В силу ст. ст. 151, 1099, 1101 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.



Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.



Установив, что преступными умышленными действиями ответчика истцу причинен моральный вред, суд пришел к выводу о необходимости взыскания компенсации.



Гусевский городской суд решил взыскать с обвиняемого в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, расходы по оплате юридических услуг — 3 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины — 300 рублей, всего — 103 300 рублей.

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