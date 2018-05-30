Пожилая жительница Гусева попала в больницу с перитонитом и скончалась на следующий день. Позже эксперты установили, что пенсионерку избили. Об этом «Клопс» сообщил источник, близкий к следствию.
77-летняя женщина скончалась в реанимации местной ЦРБ 30 марта. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что женщина скончалась в результате закрытой тупой травмы живота.
По данным источника, пенсионерка проживала в Гусеве одна, алкоголем не злоупотребляла. Периодически её навещал сын, который ранее в поле зрения полиции не попадал. 29 марта женщину госпитализировали в гусевскую ЦРБ с симптомами перитонита, а через сутки она скончалась в реанимации. Эксперты обнаружили у погибшей разрыв кишечника, который привёл к воспалению брюшины.
В СУ СК РФ по Калининградской области сообщили, что сразу после получения заключения эксперта следователь возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
«Такая травма не могла быть получена в результате падения пострадавшей, это мог быть только удар в живот. Сейчас по делу проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступления и лица, причастного к его совершению. Допрашиваются свидетели, полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия», — пояснила старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
В Гусеве 77-летняя пенсионерка умерла от перитонита после удара в живот
30 мая 2018, 15:35
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