Сотрудники полиции задержали жителя Гусева за кражу солнцезащитной косметики

31 мая 2018, 10:24

В отдел полиции поступило заявление продавца магазина о том, что неизвестный злоумышленник похитил с прилавка дорогостоящие средства защиты кожи после загара. Установить личность подозреваемого помогла запись с камеры видеонаблюдения, установленная в магазине.



Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что кражу совершил 43-летний местный житель. Мужчина признался, что украл спрей и 3 бальзама после загара с целью дальнейшей продажи. Похищенное изъято.



В отношении ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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