Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Сотрудники полиции задержали жителя Гусева за кражу солнцезащитной косметики
Информационный сайт города Гусева

Сотрудники полиции задержали жителя Гусева за кражу солнцезащитной косметики

31 мая 2018, 10:24
Сотрудники полиции задержали жителя Гусева за кражу солнцезащитной косметики
В отдел полиции поступило заявление продавца магазина о том, что неизвестный злоумышленник похитил с прилавка дорогостоящие средства защиты кожи после загара. Установить личность подозреваемого помогла запись с камеры видеонаблюдения, установленная в магазине.

Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что кражу совершил 43-летний местный житель. Мужчина признался, что украл спрей и 3 бальзама после загара с целью дальнейшей продажи. Похищенное изъято.

В отношении ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража полиция
165 просмотров
1
Мебельная база
Другие новости по теме
В Гусеве оперативники раскрыли кражу крупной суммы денег из офиса
В Гусеве оперативники раскрыли кражу крупной суммы денег из офиса
16-летний житель Гусева украл электроинструменты со стройки на ул. Пригородной
16-летний житель Гусева украл электроинструменты со стройки на ул. Пригородной
27-летний житель Гусева похитил из магазина 9000 рублей
27-летний житель Гусева похитил из магазина 9000 рублей
Гусев криминальный
Гусев криминальный

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»