Житель Гусева получил 400 часов обязательных работ за кражу спецтехники с территории пожарной части

31 мая 2018, 10:41

В январе 2018 года в вечернее время в городе Гусеве мужчина тайно похитил из пожарного автомобиля, находящегося на территории пожарной части, спецтехнику, предназначенную для тушения пожара, на общую сумму 18 500 рублей.



В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, в содеянном раскаялся и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, т. е. без проведения судебного следствия.



Следует отметить, что согласно ст. 316 УПК РФ рассмотрение дела в особом порядке возможно лишь при наличии на то согласия государственного обвинителя и потерпевшего, а назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.



Представитель потерпевшего, защитник и государственный обвинитель не возражали против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.



Суд квалифицировал действия обвиняемого по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище.



При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, молодой возраст виновного.



К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном.



Приговором Гусевского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ.



Кроме того, судом постановлено взыскать с подсудимого компенсацию материального ущерба в размере 18 500 рублей.

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