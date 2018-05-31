Стройцентр
/ / / Житель Гусева получил 400 часов обязательных работ за кражу спецтехники с территории пожарной части
Информационный сайт города Гусева

Житель Гусева получил 400 часов обязательных работ за кражу спецтехники с территории пожарной части

31 мая 2018, 10:41
Житель Гусева получил 400 часов обязательных работ за кражу спецтехники с территории пожарной части
В январе 2018 года в вечернее время в городе Гусеве мужчина тайно похитил из пожарного автомобиля, находящегося на территории пожарной части, спецтехнику, предназначенную для тушения пожара, на общую сумму 18 500 рублей.

В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, в содеянном раскаялся и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, т. е. без проведения судебного следствия.

Следует отметить, что согласно ст. 316 УПК РФ рассмотрение дела в особом порядке возможно лишь при наличии на то согласия государственного обвинителя и потерпевшего, а назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Представитель потерпевшего, защитник и государственный обвинитель не возражали против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, молодой возраст виновного.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Приговором Гусевского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ.

Кроме того, судом постановлено взыскать с подсудимого компенсацию материального ущерба в размере 18 500 рублей.
кража суд
137 просмотров
1
Такси Экспресс – быстрее чем нужно
Другие новости по теме
В Гусеве мужчина получил два года колонии за ранение знакомого ножом в живот
В Гусеве мужчина получил два года колонии за ранение знакомого ножом в живот
Житель Гусева получил 3,5 года колонии за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств
Житель Гусева получил 3,5 года колонии за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств
Житель Гусева получил 7 лет колонии за кражи и разбойное нападение
Житель Гусева получил 7 лет колонии за кражи и разбойное нападение
Житель Гусева получил 1 год 9 месяцев колонии за угон автомобиля
Житель Гусева получил 1 год 9 месяцев колонии за угон автомобиля

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико