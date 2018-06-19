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На улице Менделеева произошел пожар в многоквартирном доме довоенной постройки

19 июня 2018, 16:42
На улице Менделеева произошел пожар в многоквартирном доме довоенной постройки
19 июня в 07.21 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Менделеева в городе Гусеве. В многоквартирном жилом доме довоенной постройки в трехкомнатной квартире в одной из комнат площадью 15 м² выгорел пол и бумага на площади 1 м².

Возгорание было ликвидировано подручными средствами.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 в составе 4 человек и 1 единицы техники.

Пострадавших нет.
пожар
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