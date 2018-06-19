На улице Менделеева произошел пожар в многоквартирном доме довоенной постройки

19 июня 2018, 16:42

19 июня в 07.21 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Менделеева в городе Гусеве. В многоквартирном жилом доме довоенной постройки в трехкомнатной квартире в одной из комнат площадью 15 м² выгорел пол и бумага на площади 1 м².



Возгорание было ликвидировано подручными средствами.



Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательных частей ПСЧ-13 в составе 4 человек и 1 единицы техники.



Пострадавших нет.

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