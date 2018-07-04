Гусевский суд осудил подростка за ложное сообщение о заложенной бомбе

4 июля 2018, 14:23

13 сентября 2017 года в вечернее время несовершеннолетний воспитанник центра «Росток», воспользовавшись мобильным телефоном без сим-карты, произвёл телефонный звонок на номер системы «112» и сообщил оператору информацию о том, что в здании школы посёлка Калининское заложена бомба.



В связи с поступившим сообщением в школу прибыли сотрудники специальных служб и произвели поисковые мероприятия, в ходе которых взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.



Таким образом подросток совершил заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, который может создать опасность для гибели людей и причинить значительный имущественный ущерб. Также было нарушено нормальное функционирование органов государственной власти, призванных оказывать помощь в экстренных ситуациях.



20 июня Гусевский городской суд вынес приговор по этому делу и признал лжетеррориста виновным в совершении преступления.



Несовершеннолетнему преступнику назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 8 месяцев, в котором запрещается покидать пределы Гусевского городского округа, а с 22 часов до 6 часов запрещается покидать место жительства. Также подростку запрещается посещать кинотеатры, дискотеки, места общественного питания, в которых разрешено потребление алкоголя, места массовых культурно-зрелищных, общественно-политических и спортивных мероприятий без согласия специализированного государственного органа.

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