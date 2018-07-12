В посёлке Липово произошёл пожар в жилом доме

12 июля 2018, 10:55

11 июля в 17.54 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Центральной в поселке Липово Гусевского городского округа. В одноэтажном кирпичном жилом доме, размером 10×10 метров, в кухне размером 3×4 метров, горел пол на площади 2 квадратных метра.



Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 2 единиц техники.



Пострадавших нет.

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