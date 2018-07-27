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Жителю Гусева предъявлено обвинение в убийстве соседа, совершенное в феврале этого года

27 июля 2018, 13:15
Жителю Гусева предъявлено обвинение в убийстве соседа, совершенное в феврале этого года
16 февраля 2018 года в одном из домов на улице Сержанта Утегенова в городе Гусеве было обнаружено тело 64-летнего мужчины с повреждениями в виде резаной раны шеи. По данному факту в Черняховском межрайонном следственном отделе регионального управления СКР незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Длительное время указанное преступление оставалось нераскрытым. Было допрошено множество свидетелей, включая жителей близ лежащих домов, изучен круг общения потерпевшего, проведены иные следственные действия. В результате грамотно спланированной следственной работы, в том числе путем производства ряда судебных экспертиз по исследованию объектов, изъятых на месте преступления, следствию удалось установить причастность к убийству 56-летнего мужчины, проживающего по соседству.

По версии следствия, в период с 12 по 15 февраля текущего года мужчина, находясь в квартире потерпевшего, нанес ему удар колюще-режущим предметом в область шеи. От полученной травмы хозяин квартиры скончался на месте через непродолжительное время.

25 июля 2018 года по подозрению в совершении указанного преступления мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве. Свою вину мужчина отрицает.

26 июля 2018 года Гусевским городским судом по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы, устанавливается мотив совершенного преступления.
Следственный комитет убийство
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