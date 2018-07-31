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Информационный сайт города Гусева

Житель Гусева, забивший до смерти мать, проведёт в колонии 6 лет и 9 месяцев

31 июля 2018, 11:30
Житель Гусева, забивший до смерти мать, проведёт в колонии 6 лет и 9 месяцев
Днем 13 сентября 2017 года в квартире по ул. Почтовой в г. Гусеве обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на бытовой почве, нанес своей матери не менее четырех ударов руками в область головы. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в больнице спустя непродолжительное время.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, пояснил, что не оспаривает предъявленное обвинение, с ним полностью согласен и раскаивается.

Суд на основе представленных доказательств признал мужчину виновным и квалифицировал действия подсудимого по ч. 4 ст. 111 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление и на условия жизни семьи подсудимого.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд отнес явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, состояние здоровья.

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.

Приговором Гусевского городского суда мужчина осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 6-ти годам 9-ти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, после отбытия основного наказания мужчина будет ограничен в свободе еще на 1 год 6 месяцев, ему установлены следующие ограничения: не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы; не выезжать за пределы муниципального образования, в котором осужденный будет проживать после отбывания наказания в виде лишения свободы; являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, два раза в месяц.

Приговор вступил в законную силу.
убийство суд
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я
# 1я
Вешать таких нужно. а не сажать.
Сегодня, 11:54   ЦитироватьОтветить0
Анна
# 2Анна
Что это за правосудие? Убил человека и только 6 лет! Просто чудовищно!
Сегодня, 13:25   ЦитироватьОтветить0

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