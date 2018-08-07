Жителю Гусева грозит до 5 лет колонии за кражу ноутбуков у квартиранта

7 августа 2018, 16:33

Ранее судимый 23-летний житель Гусева стал фигурантом уголовного дела о квартирной краже. Сотрудники полиции узнали об инциденте от 21-летнего квартиросъемщика, из жилья которого пропали два ноутбука. Общий ущерб потерпевший оценил в 10 тысяч рублей.



На месте преступления полицейские сняли отпечатки пальцев злоумышленников и опросили соседей. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемых, которыми оказались ранее судимые за кражи 23-летний владелец квартиры и его 20-летний приятель.



Мужчины рассказали, что похищенное они продали, а денежные средства потратили. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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