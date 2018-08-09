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Информационный сайт города Гусева

Сотрудники полиции установили причастность местного жителя к краже телефона и кошелька у постояльца хостела

9 августа 2018, 12:20
Сотрудники полиции установили причастность местного жителя к краже телефона и кошелька у постояльца хостела
В межмуниципальный отдел МВД России «Гусевский» с заявлением о краже имущества обратился 22-летний постоялец хостела. Молодой человек сообщил, что из его комнаты пропали мобильный телефон и кошелек с деньгами. Сумма ущерба составила порядка 10 000 рублей.

Выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа опросила постояльцев и сотрудников хостела и определила круг подозреваемых. В результате злоумышленник был изобличен и задержан. Им оказался знакомый потерпевшего — 33-летний местный житель.

По информации полиции, ранее днём подозреваемый заходил в гости к 22-летнему приятелю, который рассказал злоумышленнику, что ночевать в гостинице он не будет. Тогда горожанин в ночное время вернулся в хостел и, воспользовавшись невнимательностью сотрудников, проник в комнату к приятелю, откуда похитил телефон и кошелек.

Установлено, что похищенное имущество мужчина продал, вырученные средства потратил на собственные нужды.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция данной статьи — лишение свободы сроком до 5 лет.

Управление МВД России по Калининградской области напоминает гражданам, что в летнее время — пору отпусков и путешествий — значительно увеличивается число краж из хостелов и отелей. Для того, чтобы подобная ситуация не омрачила ваш отдых, стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций:

— выходя из своей комнаты в хостеле или отеле, берите ценные вещи (документы, гаджеты, деньги) с собой;
— если место пребывания предлагает возможность использования сейфа или индивидуального локера, оставляйте личные вещи в нем и не сообщайте шифр посторонним;
— в случае, если в хостеле вы останавливаетесь в комнате на нескольких человек, не выпускайте из поля зрения личные вещи и закрывайте свой чемодан на замок;
— если на территории отеля или хостела вы заметили подозрительных лиц, незамедлительно сообщайте об этом администрации.
кража
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