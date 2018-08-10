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В Гусеве офицер Балтфлота оштрафован за мошенничество с жильем

10 августа 2018, 17:46
В Гусеве офицер Балтфлота оштрафован за мошенничество с жильем
Калининградский гарнизонный военный суд признал виновным офицера воинской части из Гусева. Он обвинялся в мошенничестве при получении выплат, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе Военного следственного управления СК России по Балтийскому флоту.

Как установили следствие и суд, командир стартового взвода в период с 1 октября 2015 года по 1 июля 2017 года снимал квартиру в Гвардейске. Аренда жилья ему компенсировалась из бюджета. При этом фактически старший лейтенант ежемесячно платил по 8 тыс. рублей, а командованию войсковой части представлял сведения о том, что найм обходился ему в 13 тыс. рублей. Таким образом, ему была незаконно выплачена сумма в размере 104 тыс. 256 рублей.

В отношении военнослужащего было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). В ходе предварительного следствия и в суде он свою вину признал полностью, раскаялся и возместил ущерб. В итоге постановлением суда офицер оштрафован на 30 тыс. рублей.
суд военные
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