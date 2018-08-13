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В канаве с водой на ферме под Гусевом нашли тело рабочего

13 августа 2018, 16:32
В канаве с водой на ферме под Гусевом нашли тело рабочего
В канаве с водой на территории животноводческого комплекса в Гусевском районе обнаружено тело рабочего. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Как пояснила бухгалтер компании, мужчина работал у них около месяца, жил на территории предприятия в вагончике.

«Накануне он получил зарплату, сказал, что поедет домой за документами, но так и не уехал. В канаве, где его нашли, воды примерно по пояс», — рассказала женщина.

«На место происшествия выезжал следователь Черняховского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калининградской области. Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — пояснила старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
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