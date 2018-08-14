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Полицейские установили причастность пациента больницы к краже у соседа по палате

14 августа 2018, 11:21
Полицейские установили причастность пациента больницы к краже у соседа по палате
56-летний пациент районной больницы обратился за помощью в МО МВД России «Гусевский» и сообщил о том, что неизвестный похитил принадлежащие ему ноутбук с наушниками.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции провели детальный осмотр места происшествия и опросили медперсонал и возможных свидетелей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже оперативники задержали 33-летнего ранее неоднократно судимого соседа потерпевшего по палате. Злоумышленник во всем признался. Он пояснил, что продал похищенное неустановленному лицу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
кража
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я
# 1я
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже оперативники задержали 33-летнего ранее неоднократно судимого 43-летнего соседа потерпевшего по палате. ЭТО КАК?
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