Гусевский суд обязал вернуть средства за невыполненные работы по газификации

14 августа 2018, 18:37

В Гусевский городской суд обратилась женщина с иском о взыскании неосновательного обогащения и компенсации морального вреда. В обоснование своих требований истица указала, что в апреле 2017 года заключила договор проектных и строительно-монтажных работ по газификации квартиры с ответчиком, который представился сотрудником организации по газификации, и передала ему в счет оплаты работ 90 000 рублей.



В связи с тем, что после истечения сроков исполнения договора работы выполнены не были, а ответчик отказался возвращать полученные денежные средства, истица обратилась в суд.



Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.



Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ.



В связи с тем, что работы по договору не были выполнены, а ответчик при заключении договора с истицей не являлся представителем организации по газификации, суд пришел в выводу, что полученные 90 000 рублей являются неосновательным обогащением и подлежат возврату.



Решением Гусевского городского суда с ответчика взыскано в пользу истицы неосновательное обогащение в размере 90 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины — 2 900 рублей.



Решение не вступило в законную силу.

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