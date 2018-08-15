На улице Московской произошел пожар в дачном домике

15 августа 2018, 11:40

15 августа 2018 года в 02.35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Московской в городе Гусеве. В одноэтажном кирпичном дачном домике, размерами 4×4м и крытом металлочерепицей по деревянной обрешетке, горела кровля на площади 12 кв. м.



Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 4 человек и 1 единицы техники.



Пострадавших нет.

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