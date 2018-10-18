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Информационный сайт города Гусева

Полицией Гусева разыскивается Александр Жуков, подозреваемый в грабеже

24 января 2019, 18:22
МО МВД России «Гусевский» разыскивается Жуков Александр Владимирович, 1978 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Ведёт асоциальный образ жизни, может находиться в любом из районов области или в Калининграде.

Приметы: на вид 40 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые коротко стриженные.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Жукова Александра Владимировича, просьба сообщить об этом в МО МВД России «Гусевский» по телефонам: 8(40143) 3-24-10, 8(40143) 3-23-32, 552-605, 02 или 102.
розыск грабёж
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Гость Роман
# 1Гость Роман
На жука похож в натуре. С ноги бы этому пернатому в рыло.
18 октября 2018 19:14   ЦитироватьОтветить0

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