Полицией Гусева разыскивается Александр Жуков, подозреваемый в грабеже

24 января 2019, 18:22

МО МВД России «Гусевский» разыскивается Жуков Александр Владимирович, 1978 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Ведёт асоциальный образ жизни, может находиться в любом из районов области или в Калининграде.



Приметы: на вид 40 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые коротко стриженные.



Если Вам что-либо известно о местонахождении Жукова Александра Владимировича, просьба сообщить об этом в МО МВД России «Гусевский» по телефонам: 8(40143) 3-24-10, 8(40143) 3-23-32, 552-605, 02 или 102.

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