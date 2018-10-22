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Гусевский военнослужащий осужден за самовольное оставление места службы и покушение на кражу

22 октября 2018, 12:48
Гусевский военнослужащий осужден за самовольное оставление места службы и покушение на кражу
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Гусевскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему по контракту войсковой части 90151 младшему сержанту Евгению Манионису. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 337 (неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что Манионис, желая временно уклониться от прохождения военной службы, в июне 2016 года не прибыл на службу. В период незаконного нахождения вне расположения воинской части он устроился бетонщиком на стройку в городе Гусеве Калининградской области. В ноябре 2017 года Манионис со своим напарником попытались похитить строительные материалы, однако не смогли довести задуманное до конца, так как были пойманы сотрудниками охраны.

В декабре того же года его задержали и доставили в военную комендатуру Гусевского гарнизона, откуда он сбежал. В результате проведения разыскных мероприятий его повторно задержали в апреле 2018 года.

Решением Калининградского гарнизонного военного суда Манионису назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 суток, права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 2 года и штрафа в размере 15 тыс. рублей.
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