Гусевский военнослужащий осужден за самовольное оставление места службы и покушение на кражу

22 октября 2018, 12:48

Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Гусевскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему по контракту войсковой части 90151 младшему сержанту Евгению Манионису. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 337 (неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору).



Следствием и судом установлено, что Манионис, желая временно уклониться от прохождения военной службы, в июне 2016 года не прибыл на службу. В период незаконного нахождения вне расположения воинской части он устроился бетонщиком на стройку в городе Гусеве Калининградской области. В ноябре 2017 года Манионис со своим напарником попытались похитить строительные материалы, однако не смогли довести задуманное до конца, так как были пойманы сотрудниками охраны.



В декабре того же года его задержали и доставили в военную комендатуру Гусевского гарнизона, откуда он сбежал. В результате проведения разыскных мероприятий его повторно задержали в апреле 2018 года.



Решением Калининградского гарнизонного военного суда Манионису назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 суток, права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 2 года и штрафа в размере 15 тыс. рублей.

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