Сегодня днём, приблизительно в 12 часов, на перекрёстке улиц Московской и Юрия Смирнова в Гусеве произошло ДТП. Микроавтобус «Mersedes», выезжавший на рейс из автотранспортного предприятия по улице Ю. Смирнова, не пропустил автомобиль такси компании «Омега», двигавшийся по главной дороге, и начал манёвр поворота. Водитель такси пытался уйти от столкновения, но как видно на фото избежать ДТП ему не удалось. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
В результате автомобили получили незначительные повреждения, пострадавших нет. На место аварии прибыл экипаж ДПС.
Движение автотранспорта в этом районе было затруднено.
Сегодня в Гусеве произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса и такси
25 октября 2018, 17:55
авария
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