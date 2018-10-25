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Информационный сайт города Гусева

Сегодня в Гусеве произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса и такси

25 октября 2018, 17:55
Сегодня в Гусеве произошло ДТП с участием рейсового микроавтобуса и такси
Сегодня днём, приблизительно в 12 часов, на перекрёстке улиц Московской и Юрия Смирнова в Гусеве произошло ДТП. Микроавтобус «Mersedes», выезжавший на рейс из автотранспортного предприятия по улице Ю. Смирнова, не пропустил автомобиль такси компании «Омега», двигавшийся по главной дороге, и начал манёвр поворота. Водитель такси пытался уйти от столкновения, но как видно на фото избежать ДТП ему не удалось. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

В результате автомобили получили незначительные повреждения, пострадавших нет. На место аварии прибыл экипаж ДПС.

Движение автотранспорта в этом районе было затруднено.
авария
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Я Люблю Гусев
# 1Я Люблю Гусев
Видела это ДТП, жаль обоих водителей.На этом перекрестке постоянно происходят такие ДТП.
Сегодня, 18:18   ЦитироватьОтветить0
Гость водитель
# 2Гость водитель
У нас на многих перекрестках невозможно совершить поворот налево, поскольку все как всегда торопятся и не пропускают, пока морду машины в наглую не высушить. В этом вся культура водителей. А таксисты особые торопыги.
Сегодня, 19:32   ЦитироватьОтветить0
Гость водитель
# 3Гость водитель
Не высунешь
Сегодня, 19:33   ЦитироватьОтветить0
так
# 4так
Я думаю,опять нелегалы виноваты)))
Сегодня, 19:42   ЦитироватьОтветить0
Водитель в гостях
# 5Водитель в гостях
Гость водитель,
Там и дождаться промежутка можно. Только для этого видеть нужно дорогу слева и справа. Вот незадача. Не штрафуют водителей, которые стоят вплотную к пешеходному переходу или под знаком и ближе допустимого расстояния до поворота с левой стороны...
Сегодня, 19:56   ЦитироватьОтветить0
456
# 6456
Я, бы не сказала, что незначительные повреждения, у Логана например дверь придется переднюю менять, видела вживую это.Водителям сочувствую, а хуже всего не повезло водителю автоколонны.
Сегодня, 20:04   ЦитироватьОтветить0
Гость водитель
# 7Гость водитель
Только в этот самый промежуток в тебя может влететь таксист или иной торопыга. Вот незадача.
Сегодня, 20:06   ЦитироватьОтветить0

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