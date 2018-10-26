На улице Зои Космодемьянской автомобиль «Fiat» при попытке поворота столкнулся с автомобилем «Nissan»

26 октября 2018, 20:11

Сегодня около 5 часов после полудня произошла авария в городе Гусеве на улице Зои Космодемьянской. Водитель автомобиля «Fiat» хотел заехать на территорию центра «Росток», при этом не пропустил автомобиль марки «Nissan», который двигался сзади. Как видно на видео, автомобиль «Nissan» пытался уйти от столкновения, но ему это сделать не удалось.



В результате автомобили получили незначительные повреждения, пострадавших нет. На место аварии прибыл экипаж ДПС.

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