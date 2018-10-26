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Информационный сайт города Гусева

За смерть пассажира Гусевский суд отправил водителя в колонию-поселение

26 октября 2018, 20:58
За смерть пассажира Гусевский суд отправил водителя в колонию-поселение
В вечернее время 2 августа 2017 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения двигался на автомобиле «Фольксваген-Пассат» по автодороге «Гусев-Ольховатка-Госграница». Водитель не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево. В результате ДТП от полученных телесных повреждений пассажир автомобиля погиб на месте.

В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, в содеянном раскаялся.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по ч. 4 ст. 264 УК РФ как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, наличие на иждивении виновного двоих малолетних детей и ребенка инвалида, частичное возмещение вреда.

Приговором Гусевского городского суда подсудимый признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

Кроме того, судом постановлено взыскать с подсудимого в пользу родственницы погибшего компенсацию морального вреда в размере 452 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.
авария суд
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