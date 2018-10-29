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Информационный сайт города Гусева

Обворовавший постояльца гусевского хостела проведёт девять месяцев в колонии

29 октября 2018, 14:09
Обворовавший постояльца гусевского хостела проведёт девять месяцев в колонии
В ночное время 2 июня 2018 года в городе Гусеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения похитил из комнаты одного из постояльцев мобильный телефон, мужские шорты и денежные средства, причинив потерпевшему ущерб на общую сумму 4 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, в содеянном раскаялся. Суд квалифицировал действия мужчины по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес явку с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, полное возмещение ущерба.

Приговором Гусевского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.
кража суд
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