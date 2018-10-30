Минувшей ночью в посёлке Междуречье произошёл пожар в одноэтажном деревянном доме

30 октября 2018, 11:18

30 октября в 00.38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Тельмана в поселке Междуречье Гусевского городского округа. В одноэтажном деревянном доме размером 12×5 метра, горела кровля, крытая металлочерепицей.



Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 1 единицы техники.



Пострадавших нет.

128 просмотров