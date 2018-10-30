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Информационный сайт города Гусева

Минувшей ночью в посёлке Междуречье произошёл пожар в одноэтажном деревянном доме

30 октября 2018, 11:18
Минувшей ночью в посёлке Междуречье произошёл пожар в одноэтажном деревянном доме
30 октября в 00.38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Тельмана в поселке Междуречье Гусевского городского округа. В одноэтажном деревянном доме размером 12×5 метра, горела кровля, крытая металлочерепицей.

Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-13 в составе 7 человек и 1 единицы техники.

Пострадавших нет.
пожар Междуречье
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