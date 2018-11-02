Житель Гусева украл из дома приятеля дрель, кусторез и строительный фен

2 ноября 2018, 16:59

Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Гусевский» установлена причастность 49-летнего местного жителя к имущественному преступлению. Ущерб составил 7 000 рублей.



По данным полицейских, мужчина распивал спиртные напитки в гостях у 32-летнего приятеля, проживающего в переулке Железнодорожном. Уходя домой, злоумышленник воспользовался невнимательностью хозяина квартиры и похитил дрель, кусторез и строительный фен, намереваясь впоследствии продать похищенное.



Оперативники выяснили местонахождение подозреваемого и изъяли у него чужой электроинструмент. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Максимальная санкция статьи — лишение свободы на срок до 5 лет.

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