Суд взыскал денежные средства с жительницы Гусева, оформляющей кредиты на подставных лиц

7 ноября 2018, 15:37

В Гусевский городской суд обратился банк с иском о возмещении ущерба. В обоснование требований истец указал, что 24 мая 2017 года продавец магазина в городе Новая Ладога Ленинградской области, также являющаяся уполномоченным лицом банка, воспользовавшись чужой копией паспорта, оформила кредитный договор через банк истца на приобретение мобильного телефона стоимостью 25 000 рублей. При этом ответчица в договоре указала ложные сведения об уровне дохода, месте работы и должности, не имеющие отношения к якобы «покупателю», а также приложила фотографию, на которой изображен человек, внешность которого не соответствует внешности заемщика.



Кроме того, 26 мая 2017 года ответчица таким же способом оформила кредитный договор на приобретение мобильного телефона стоимостью 38 000 рублей, воспользовавшись уже другой копией паспорта.



Впоследствии из личных заявлений граждан, документами которых воспользовалась ответчица, банку стало известно, что указанные кредитные договоры они не заключали, товар не получали.



По фактам мошеннических действий ответчицы банковской организацией были поданы заявления в правоохранительные органы. В июле 2018 года возбуждено уголовное дело, которое дошло до суда.



Решением Гусевского городского суда с подсудимой в пользу банка взыскан материальный ущерб в размере 78 381 рубля 90 копеек, в том числе сумма основного долга, начисленные проценты, убытки банка по двум кредитным договорам.



Против женщины также возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве.

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