Полицейские задержали 25-летнюю жительницу Гусева за кражу телевизора из кафе

9 ноября 2018, 13:31

В дежурную часть МО МВД России «Гусевский» с заявлением о краже обратился один из местных предпринимателей. Мужчина сообщил полицейским, что из помещения его кафе пропал телевизор. Ущерб составил 5 тысяч рублей.



Проверку по данному заявлению начали участковые уполномоченные. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были опрошены работники кафе и его посетители. В результате полицейские установили личность подозреваемого. Ей оказалась 25-летняя бывшая работница заведения. Девушка созналась в содеянном у нее изъято похищенное имущество.



Дознаватели возбудили в отношении нее уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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